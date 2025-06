Início da nova etapa das obras na Marcos Konder é adiado por chuva em Itajaí Segunda fase de obras na avenida Marcos Konder, sentido Contorno Sul, deverá começar quando tempo estabilizar na cidade ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h35 ) twitter

Devido às chuvas na manhã desta segunda-feira (24), o início da segunda fase das obras na avenida Marcos Konder, no cruzamento com a avenida Joca Brandão, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, foi adiado. Conforme a prefeitura, os trabalhos devem iniciar na terça-feira (25), caso o tempo estabilize, no sentido Contorno Sul, e trarão alterações no trânsito no Centro da cidade. A obra é parte do projeto de requalificação da avenida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as obras e as mudanças no trânsito!

