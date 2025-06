‘Inimigo poderoso’: Glauber Braga dá nome a ‘vilão’ da cassação em entrevista ao ND Mais Deputado federal percorre o país em defesa do mandato e diz que agressão a integrante do MBL foi reação a ataques contra sua mãe ND Mais|Do R7 14/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 14/06/2025 - 21h16 ) twitter

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) vive um momento decisivo na sua carreira política: um processo de cassação que pode tirar seu mandato na Câmara dos Deputados. Após o Conselho de Ética aprovar o pedido por 13 votos a 5, a decisão final agora cabe ao plenário da Casa, que ainda não marcou data para analisar o caso.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica e as declarações de Glauber Braga, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

