Inovação, negócios e empregos: confira a programação da feira de negócios em Itajaí
O evento promete ir além da exposição de produtos e serviços
A Associação Empresarial de Itajaí (ACII) está finalizando os preparativos para a 1ª Feira de Negócios, que será realizada nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centreventos. O evento promete ir além da exposição de produtos e serviços, destacando-se como um espaço estratégico de aprendizado, relacionamento e inovação. Um dos grandes atrativos da feira é a Vila Empreendedora, uma iniciativa que reúne programação paralela voltada ao fortalecimento do ecossistema empresarial da região.
