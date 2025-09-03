Inovação, negócios e empregos: confira a programação da feira de negócios em Itajaí O evento promete ir além da exposição de produtos e serviços ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 06h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 06h58 ) twitter

A Associação Empresarial de Itajaí (ACII) está finalizando os preparativos para a 1ª Feira de Negócios, que será realizada nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centreventos. O evento promete ir além da exposição de produtos e serviços, destacando-se como um espaço estratégico de aprendizado, relacionamento e inovação. Um dos grandes atrativos da feira é a Vila Empreendedora, uma iniciativa que reúne programação paralela voltada ao fortalecimento do ecossistema empresarial da região.

Não perca a chance de se atualizar sobre as oportunidades e inovações que a feira de negócios em Itajaí tem a oferecer! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

