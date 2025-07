Inscrições abertas para mutirão de castração em Blumenau; saiba como inscrever seu pet Evento promovido pelo Instituto Bem Animal será no Norte Shopping ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 20h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h16 ) twitter

Estão abertas as inscrições para o mutirão de castração com preço social, que ocorre em Blumenau, no dia 19 de julho. O evento será no Norte Shopping, no bairro Salto Norte, às 8h, com taxa de inscrição a partir de R$ 160.

