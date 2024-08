Inscrições Abertas para o Festival Lanterna Mágica em Dezembro! O Festival Lanterna Mágica de Cinema, de Florianópolis, prorroga as inscrições para quem deseja exibir sua produção audiovisual na... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 13h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Festival Lanterna Mágica de Cinema, de Florianópolis, prorroga as inscrições para quem deseja exibir sua produção audiovisual na terceira edição do evento, que ocorre de 12 a 15 de dezembro, no Ribeirão da Ilha, histórico e charmoso bairro da capital catarinense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Perseguição e troca de tiros no Centro de Criciúma mobilizam forças de segurança

• Festival Lanterna Mágica volta em dezembro e prorroga inscrições

• Eleições 2024: quem são os candidatos a prefeito nas cidades acima de 70 mil habitantes em SC