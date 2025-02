Inscrições do Prouni 2025 começam nesta sexta-feira; veja como concorrer a bolsas de estudo Resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 4 de fevereiro; programa oferece bolsas de estudo com desconto de até 100% na... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 13h27 ) twitter

As inscrições do Prouni 2025 iniciam nesta sexta-feira (24), para todos os candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023 e 2024. O Programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo no ensino superior com até 100% de desconto. A expectativa é de que sejam oferecidas 334 mil bolsas durante o primeiro semestre.

Não perca a chance de garantir sua bolsa de estudo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

