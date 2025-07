Inscrições do Universidade Gratuita terão checagem em menos de 24h para evitar fraudes Ferramenta que identifica possíveis inconsistências nos dados será aplicada já no segundo semestre de 2025 ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 01h36 (Atualizado em 14/07/2025 - 01h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A CGE (Controladoria-Geral do Estado) de Santa Catarina desenvolveu uma nova ferramenta para identificar possíveis inconsistências nos dados de estudantes inscritos nos programas Universidade Gratuita e Fumdesc. O sistema promete realizar a checagem em menos de 24 horas e será utilizado a partir do segundo semestre de 2025, com o objetivo de prevenir fraudes nos cadastros.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Motorista bêbado que andava na contramão é contido por moradores ao provocar acidente em Lages

‘Ilha invisível’: nevoeiro cobre Florianópolis e transforma paisagem em cenário surreal

Único monumento aos húngaros do mundo está em Jaraguá do Sul; conheça a história