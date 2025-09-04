Inscrições do vestibular unificado da UFSC, IFSC e IFC começam nesta quinta com 6,7 mil vagas Provas serão em dezembro e concurso traz novo curso de Ciências de Dados com foco em inteligência artificial ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 01h56 (Atualizado em 04/09/2025 - 01h56 ) twitter

Com mais de 200 cursos disponíveis, as inscrições para o Vestibular Unificado da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) e IFC (Instituto Federal Catarinense) serão abertas nesta quinta-feira (4), a partir das 15h. As provas estão marcadas para os dias 6 e 7 de dezembro, em formato presencial, e as inscrições poderão ser feitas até 8 de outubro. A taxa de participação é de R$ 192.

