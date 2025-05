Inscrições em italiano e lápides antigas: Cemitério dos Imigrantes chama atenção em SC Entre samambaias e pinheiros, um cemitério em Pedras Grandes, no Sul do estado, mantém viva a memória de seus primeiros colonos ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Na segunda metade do século XIX, um grande processo de emigração na Europa trouxe muitos italianos para o Sul de Santa Catarina. Em 1877, um desses grupo de imigrantes se instalou no território da Colônia Azambuja, no município de Pedras Grandes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a história fascinante do Cemitério dos Imigrantes!

Leia Mais em ND Mais:

Confira o que movimenta Balneário Camboriú e região neste fim de semana

Tranquilidade e degustação de vinhos nas montanhas de Blumenau? Conheça a Pousada Rio da Prata

Dupla é condenada após assalto, fuga arriscada e perseguição policial em SC