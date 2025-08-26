Logo R7.com
Inscrições para lista de espera do Prouni encerram nesta terça-feira; veja como participar

Em Santa Catarina são mais de cinco mil bolsas de estudo em universidades públicas e privadas disponibilizadas para o segundo semestre...

ND Mais|Do R7

As inscrições para a lista de espera do Prouni 2025 abriram nesta segunda-feira (25). Podem participar, todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares do programa de incentivo estudantil, ou que foram reprovados por não formação de turma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre como participar e as vagas disponíveis!

