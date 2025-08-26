Inscrições para lista de espera do Prouni encerram nesta terça-feira; veja como participar Em Santa Catarina são mais de cinco mil bolsas de estudo em universidades públicas e privadas disponibilizadas para o segundo semestre... ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 06h37 ) twitter

As inscrições para a lista de espera do Prouni 2025 abriram nesta segunda-feira (25). Podem participar, todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares do programa de incentivo estudantil, ou que foram reprovados por não formação de turma.

Podem participar, todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares do programa de incentivo estudantil, ou que foram reprovados por não formação de turma.

