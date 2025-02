Inscrições para o Fies 2025 abrem nesta terça; entenda como funciona e veja como se inscrever Modalidade permite financiamento de até 100% dos cursos de graduação em universidades privadas do país ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 15h28 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As inscrições para o Fies 2025 estão abertas para interessados em ingressar no ensino superior por meio de financiamento, ainda no primeiro semestre do ano. A modalidade tem cadastro gratuito e deve ser realizado, exclusivamente, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os resultados serão divulgados em 18 de fevereiro.

Saiba mais sobre como se inscrever e as oportunidades disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Dia Mundial do Câncer: número de casos pode crescer 77% até 2050, aponta OMS

Fora de casa e embalado pela boa fase, Joinville Vôlei enfrenta o São José na Superliga

CNU divulga primeira lista de aprovados; veja resultado