Insegurança no Rio Tavares: moradores enfrentam problemas com andarilhos Presença de andarilhos e pessoas em situação de rua, no Rio Tavares, tiveram aumento nos últimos meses; furtos estão sendo registrados...

ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 00h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 00h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share