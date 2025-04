INSS antecipa 13º salário e pagamento começa nesta quinta; veja quem recebe primeiro Antecipação do 13º salário do INSS deve beneficiar 34,2 milhões de brasileiros e injetar R$ 73,3 bilhões na economia, segundo o governo... ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 21h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O pagamento do 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi antecipado e a primeira parcela começa a ser paga nesta quinta-feira (24). Os primeiros beneficiários a receber o abono natalino são aqueles cujo número do cartão termina em 1.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o calendário de pagamentos e quem tem direito ao 13º salário do INSS!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEOS: Chuva de meteoros ilumina céu em cidades de SC e encanta moradores

FOTOS: Árvore despenca sobre veículo e homem fica preso às ferragens em rodovia de SC

Palhoça está entre as dez maiores economias de Santa Catarina