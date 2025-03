INSS: Idade mínima para aposentadoria terá novas regras em 2025; veja o que muda Regras para idade mínima e pontuação sofrerão reajustes; regras de transição (50% e 100%) não terão alterações ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 16h05 ) twitter

Fila para atendimento num dos postos do INSS.

A idade mínima para aposentadoria do INSS sofrerá novo reajuste em 2025 para trabalhadores enquadrados nas regras de transição da Reforma da Previdência. As mudanças afetam especificamente a modalidade por tempo de contribuição com exigência de idade, que aumenta seis meses a cada ano até estabilizar em 62 anos para mulheres e 65 para homens.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novas regras e como elas podem impactar sua aposentadoria!

