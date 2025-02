INSS inicia pagamento com reajuste nesta segunda; veja calendário Benefícios foram reajustados com base na inflação de 2024, calculada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 27/01/2025 - 13h27 ) twitter

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a pagar os benefícios com reajuste para aposentados, pensionistas e outros beneficiários nesta segunda-feira (27). Conforme o calendário, todos os pagamentos devem ser realizados até 7 de fevereiro.

Saiba mais sobre os detalhes do reajuste e o calendário de pagamentos

