INSS muda regra e exige biometria facial para ceder crédito consignado a aposentados Medida é válida partir desta sexta-feira (23) e visa aumentar a segurança do processo de empréstimo; modalidade é oferecida a quem... ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 23h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 23h55 )

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passou a exigir biometria facial ou impressão digital para conceder crédito consignado para aposentados e pensionistas. A medida é válida a partir desta sexta-feira (23).

