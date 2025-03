Instituições oferecem cursos gratuitos de qualificação no Sul de SC Parceria entre a Satc e a Cermoful busca capacitar alunos para o ambiente de trabalho e mudança de carreira ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 10h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 10h07 ) twitter

A Satc (Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão), em parceria com a Cermoful (Cooperativa de Eletricidade de Morro da Fumaça), oferece para cooperados do Sul de Santa Catarina cursos gratuitos de qualificação profissional e geração de novas oportunidades de renda. Por meio do programa FATES, as aulas profissionalizantes serão sediadas na E.B.B. Quintino Forlhiarini Dajori, em Içara, no período noturno.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar sua carreira!

