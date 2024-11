Inteligência artificial que auxilia na gestão municipal será apresentada pela IPM Sistemas Inteligência artificial que auxilia na gestão municipal será apresentada pela IPM Sistemas ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h50 ) twitter

Inteligência artificial na gestão municipal

Os gestores municipais que participarem do Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina (Comac-SC) terão a oportunidade de conhecer a Dara, primeira inteligência artificial especializada em serviços públicos e premiada como a melhor solução do Brasil para Cidades Inteligentes, desenvolvida pela IPM Sistemas. O evento gratuito, organizado pela Fecam, será realizado no Expocentro, em Balneário Camboriú, nos dias 06, 07 e 08 de novembro e traz como tema central a “Governança rumo ao futuro das cidades”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das novidades sobre a inteligência artificial na gestão pública!

