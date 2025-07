Interdição da BR-101 muda acesso à rodoviária e entradas de Itapema por dois meses Motivo da interdição da BR-101 em Itapema são obras de mobilidade urbana na região ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os motoristas que transitam pela BR-101, sentido Sul, deverão ficar atentos a partir do dia 11 de agosto. Em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, o acesso à Avenida Marginal Oeste, nas proximidades do km 148, ficará temporariamente bloqueado. A interdição terá a duração de dois meses. Conforme a Prefeitura de Itapema, o motivo do bloqueio é a execução de importantes obras de mobilidade urbana. Os trabalhos serão executados pela iniciativa privada mo mitigação de impacto gerado por um empreendimento na região, sem custos para o poder público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a interdição!

Leia Mais em ND Mais:

História de amor que nasceu no Festival de Dança de Joinville segue firme 31 anos depois

Casaco, guarda-chuva ou os dois? Veja a previsão do tempo para os próximos dias

Santa Catarina tem 2ª maior proporção de moradias com internet do Brasil