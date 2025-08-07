Interditado, clube esportivo de Florianópolis rebate denúncias e culpa morosidade da prefeitura
Sócio do Adrenalina Club afirma que obras para atender exigências estão paradas por falta de aprovação do município; prefeitura promete...
Uma decisão da Justiça determinou a paralisação das atividades do Adrenalina Club, localizado na Rua Laureano, no bairro Campeche, em Florianópolis. Contudo, um dos donos do empreendimento, Luis Felipe Antunes, afirma que as obras necessárias para atender às exigências apontadas na denúncia estão há anos aguardando aprovação da prefeitura.
