Internado em Joinville, homem deixa UTI e emociona esposa com gesto romântico

Paulo e Maria estão juntos há 38 anos e viveram um Dia dos Namorados diferente este ano. Nessa quinta-feira (12), depois de passar vários dias intubado na UTI de um hospital em Joinville, Paulo foi transferido para o quarto, a tempo de surpreender a esposa com flores e um sorriso no rosto. Mesmo antes de adoecer, Paulo já havia comprado um presente para Maria e o havia escondido em casa, planejando entregá-lo na data especial. Mas como os planos precisaram mudar por conta da internação, ele fez questão de tornar o momento especial com a ajuda da equipe do hospital Unimed, preparando um buquê feito de flores de papel para presentear a esposa.

Para saber mais sobre esse emocionante gesto de amor, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

