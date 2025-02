Internado há oito dias, Papa Francisco passa bem e não faz missa dominical pela segunda semana Pontífice argentino está internado em um hospital de Roma, desde o dia 14 de fevereiro, para tratamento de uma pneumonia bilateral ND Mais|Do R7 22/02/2025 - 16h45 (Atualizado em 22/02/2025 - 16h45 ) twitter

O Papa Francisco, de 88 anos, internado há oito dias para tratar uma pneumonia bilateral, não fará a tradicional oração do Angelus no domingo (23), pela segunda semana consecutiva. A informação foi confirmada pelo Vaticano neste sábado (22).

