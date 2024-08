Investigação em Morro da Fumaça: O Mistério do Assassinato de Regene Sartor A morte de Regene Sartor Soratto, 59, em Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, segue sendo investigada pela PCSC (Polícia Civil... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 04h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 04h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A morte de Regene Sartor Soratto, 59, em Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, segue sendo investigada pela PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina). Ela teve a casa invadida por criminosos que a mataram com um disparo de arma de fogo no tórax na madrugada desta quarta-feira (14).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Incêndios no Norte da Ilha foram provocados para dificultar busca por fugitivos, afirma polícia

• Com 28% abaixo do esperado, SC termina na 10ª posição no ranking da Educação do Ideb

• Alvejada em casa: delegado revela principal hipótese sobre assassinato que chocou cidade de SC