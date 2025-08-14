Investigação foca em caminho omitido por marido de vendedora desaparecida em SC
O marido de Lusiane Borges é o principal suspeito do desaparecimento da vendedora, em Santa Cecília; ele teria escondido algumas informações...
As buscas por Lusiane Borges, vendedora de 27 anos, continuam em Santa Cecília, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Nesta quarta-feira (13), as equipes concentram os esforços em uma área de difícil acesso, localizada no interior do município.
As buscas por Lusiane Borges, vendedora de 27 anos, continuam em Santa Cecília, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Nesta quarta-feira (13), as equipes concentram os esforços em uma área de difícil acesso, localizada no interior do município.
Para mais detalhes sobre essa investigação e o desaparecimento de Lusiane, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre essa investigação e o desaparecimento de Lusiane, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: