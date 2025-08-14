Logo R7.com
Investigação foca em caminho omitido por marido de vendedora desaparecida em SC

O marido de Lusiane Borges é o principal suspeito do desaparecimento da vendedora, em Santa Cecília; ele teria escondido algumas informações...

ND Mais

ND Mais

ND Mais

As buscas por Lusiane Borges, vendedora de 27 anos, continuam em Santa Cecília, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Nesta quarta-feira (13), as equipes concentram os esforços em uma área de difícil acesso, localizada no interior do município.

