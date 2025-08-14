Investigação foca em caminho omitido por marido de vendedora desaparecida em SC O marido de Lusiane Borges é o principal suspeito do desaparecimento da vendedora, em Santa Cecília; ele teria escondido algumas informações... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As buscas por Lusiane Borges, vendedora de 27 anos, continuam em Santa Cecília, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Nesta quarta-feira (13), as equipes concentram os esforços em uma área de difícil acesso, localizada no interior do município.

Para mais detalhes sobre essa investigação e o desaparecimento de Lusiane, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Filhote de baleia-franca com mais de 5 metros é encontrado morto em praia de SC

VÍDEO: espécie rara de lobo-guará é filmada pela primeira vez em Blumenau

VÍDEO: Aumento de jovens lobos-marinhos chama atenção de pesquisadores em SC