Investigação mira grupo violento ligado a roubos em postos de combustíveis no Sul de SC
Novo suspeito foi preso durante cumprimento de ordens judiciais em Sangão; polícia apreendeu roupas e carro usados nos crimes em Tubarão...
A Polícia Civil avançou nas investigações contra um grupo criminoso envolvido em roubos a postos de combustíveis na região Sul de Santa Catarina. Um homem foi preso nessa segunda-feira (11), durante o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Sangão.
A Polícia Civil avançou nas investigações contra um grupo criminoso envolvido em roubos a postos de combustíveis na região Sul de Santa Catarina. Um homem foi preso nessa segunda-feira (11), durante o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Sangão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: