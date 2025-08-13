Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Investigação mira grupo violento ligado a roubos em postos de combustíveis no Sul de SC

Novo suspeito foi preso durante cumprimento de ordens judiciais em Sangão; polícia apreendeu roupas e carro usados nos crimes em Tubarão...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Polícia Civil avançou nas investigações contra um grupo criminoso envolvido em roubos a postos de combustíveis na região Sul de Santa Catarina. Um homem foi preso nessa segunda-feira (11), durante o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Sangão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.