Investigação revela cenário de horror em hospital veterinário de Blumenau Proprietário foi indiciado por maus-tratos após fiscalização encontrar medicamentos vencidos há quase 10 anos ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 05h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O proprietário e responsável técnico de um hospital veterinário de Blumenau foi indiciado pela Polícia Civil por maus-tratos a animais e irregularidades no funcionamento do estabelecimento, nesta quinta-feira (28). A investigação foi feita pela Delegacia de Proteção Animal do DIC (Departamento de Investigações Criminais), após denúncias sobre as condições do hospital.

Para mais detalhes sobre essa chocante investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Casa de luxo que parece ter saído de conto de fadas está à venda em charmosa cidade de SC

FOTOS: Como será o novo porto de SC que vai movimentar mais de 11 milhões de toneladas

Saiba quem é a mulher morta atropelada quando levava filhos à escola em SC: ‘Muita força’