Investigação sobre morte de bebê de seis meses em creche de SC é arquivada Bebê foi encontrado já sem vida por professora durante "hora do soninho"; perícia apontou morte súbita ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A investigação que apurava as causas da morte de um bebê de apenas seis meses em uma creche de Major Vieira, no Planalto Norte de Santa Catarina, foi arquivada pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). O caso aconteceu no dia 26 de março do ano passado, na Creche Municipal Estephania Sjabelski.

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Meia campeão catarinense em 2023 reforça o JEC até o fim da Série D

Fábrica de Carnaval pega fogo no Rio e dezenas de funcionários são resgatados pela janela

Foragida do RS é presa em boate no Extremo Sul de SC