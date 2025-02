Investigações revelam detalhes sobre morte de homem com tiro na região da genitália em SC Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de participação do caso que ocorreu em Canoinhas; confira os detalhes ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h07 ) twitter

As investigações em relação a morte de um homem de 38 anos, cujo o corpo foi encontrado em Canoinhas, revelaram dois suspeitos de participação do assassinato. A vítima foi identificada como Roni Diego Mendes, irmão de um vereador de Três Barras, no Planalto Norte de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes dessa investigação e os desdobramentos do caso.

