Investigado por golpe de energia solar, empresário de SC é preso portando pistola em SP Operação para investigar o caso foi deflagrada na manhã desta terça-feira (4), com bloqueio de mais de R$ 500 mil nas contas do investigado... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 04h25 (Atualizado em 05/02/2025 - 04h25 )

O empresário de Santa Catarina que é alvo de investigação por suspeita de estelionato na venda de sistemas fotovoltaicos na Grande Florianópolis foi preso nesta terça-feira (4) em Juquitiba (SP), onde foi abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Segundo os agentes, ele estava portando uma pistola Glock, calibre 9 mm, e o carro de luxo que ele dirigia tinha registro criminal.

Saiba mais sobre essa prisão e os desdobramentos do caso consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

