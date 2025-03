Investimentos de R$ 17 milhões asseguram abastecimento de água para o futuro em SC Investimento milionário em tecnologia e planejamento garante o abastecimento de água para a população em Santa Catarina ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 22/03/2025 - 17h25 ) twitter

O Governo de Santa Catarina, por meio da Semae (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde), está investindo em aprimorar gestão dos recursos hídricos e assegurar o abastecimento de água no estado. As ações já somam mais R$ 17 milhões nos últimos dois anos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os investimentos em abastecimento de água.

