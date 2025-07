IPhones com IA são distribuídos para pessoas com deficiência visual no Sul de SC Aparelhos entregues em Cocal do Sul são capazes de descrever imagens, objetos e ambientes; nova ferramenta possibilita ter mais independência... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 05h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 05h56 ) twitter

ND Mais

Seis iPhones 16 Pro equipados com inteligência artificial foram entregues a pessoas com deficiência visual de Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, nesta sexta-feira (4). Os aparelhos permitem que os beneficiários tenham mais liberdade e dignidade no dia a dia. Os equipamentos distribuídos são capazes de descrever imagens, objetos, cores das roupas e até o ambiente em que o próprio cidadão está inserido.

