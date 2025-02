IPTU 2025: prazo para recebimento do carnê termina nesta sexta-feira em Blumenau Vale lembrar que o IPTU 2025, em Blumenau, conta com novidades no pagamento; confira ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 09h46 ) twitter

A distribuição dos carnês do IPTU 2025 está na reta final. A estimativa é que todos os contribuintes recebam os boletos até esta sexta-feira (31). Conforme a prefeitura de Blumenau, caso alguém não receba o carnê, a orientação é solicitar a segunda via, de forma online.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades e opções de pagamento do IPTU 2025.

