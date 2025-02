IPTU em Joaçaba: confira como pagar com desconto Até março, moradores podem pagar o IPTU em Joaçaba com desconto ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 23h06 (Atualizado em 20/01/2025 - 23h06 ) twitter

Os moradores de Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, já podem imprimir o carnê do IPTU 2025 (Imposto Predial Territorial Urbano). O imposto pode ser pago em parcelas ou em cota única, inclusive com desconto para quem quitar o carnê nos primeiros meses do ano.

Saiba mais sobre como garantir seu desconto e as condições de pagamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

