IPTU em São Miguel do Oeste terá desconto no pagamento à vista Quem optar pelo parcelamento do imposto, poderá pagar em até dez vezes ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 09h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 09h47 )

O pagamento do IPTU em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, tem uma novidade em 2025: neste ano, os moradores podem pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana com desconto, no caso de pagamento à vista.

Saiba mais sobre essa oportunidade e como aproveitar o desconto acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

