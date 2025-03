IR 2025: Receita Federal anuncia novas regras para declaração que começa nesta segunda Novas regras incluem aumento no limite de isenção e obrigatoriedade para ganhos no exterior; Receita Federal espera 46,2 milhões de... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 12/03/2025 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em coletiva nesta quarta-feira (12), a Receita Federal anunciou que as declarações do Imposto de Renda 2025 começam na segunda-feira (17) com novas regras. O órgão espera receber 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para envio.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novas regras e quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2025!

Leia Mais em ND Mais:

Carnaval de Navegantes pode se tornar patrimônio cultural do município; entenda

Gleisi, a candidata

Restos mortais de Higino Pio devem ser transportados para cemitério em Balneário Camboriú