Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Irmão de bebê internado na UTI em SC também apresenta sinais de agressão, aponta investigação

O irmão de 3 anos, inicialmente ficou sob os cuidados da avó materna; já o bebê de 8 meses segue internado em estado grave no hospital...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Polícia Civil investiga sinais de possível agressão contra o irmão de 3 anos do bebê de 8 meses, que foi internado em estado grave em Joaçaba, no Meio-Oeste catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa investigação alarmante.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.