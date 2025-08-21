Irmão de bebê internado na UTI em SC também apresenta sinais de agressão, aponta investigação O irmão de 3 anos, inicialmente ficou sob os cuidados da avó materna; já o bebê de 8 meses segue internado em estado grave no hospital... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 21/08/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil investiga sinais de possível agressão contra o irmão de 3 anos do bebê de 8 meses, que foi internado em estado grave em Joaçaba, no Meio-Oeste catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa investigação alarmante.

Leia Mais em ND Mais:

Tati Barbieri marca presença em evento beneficente de luxo em SP com celebridades; veja fotos

SC vai receber 333 novas residências do Minha Casa, Minha Vida em 43 cidades; saiba onde

Após quatro casos de agressões contra médicos, Itajaí terá botão do pânico em unidades de saúde