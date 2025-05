Irmão diz que suspeito preso por bomba em ministério solta explosivos ‘o dia inteiro’ Suspeito por bomba em ministério teria o costume de soltar artefatos semelhantes a bombinhas de São João no meio da rua, segundo informado... ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 09h56 ) twitter

O homem suspeito de portar uma bomba na área externa no MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), nesta quinta-feira (22), teria o costume de soltar esse tipo de artefato o dia inteiro, segundo o seu irmão. O que foi identificado como bomba em ministério era, na realidade, um artefato semelhante a bombinhas de São João. Trabalhadores ouviram o estouro e as forças de segurança do Distrito Federal foram mobilizadas no período da tarde.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

