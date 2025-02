Irmão esfaqueia outro após desentendimento por cuidados com pai acamado em Joinville O suspeito fugiu do local, mas foi localizado por uma guarnição policial, que encontrou a faca utilizada no crime ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 18/02/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma discussão entre irmãos terminou em uma tentativa de homicídio na noite de segunda-feira (17) no bairro Espinheiros, em Joinville, no Norte de Santa Catarina. A Polícia Militar e o Samu foram acionados após um homem de 47 anos ser golpeado nas costas com uma faca.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Jogou contra a parede’: homem é preso após bater na esposa com fio em SC

Polícia apreende drogas e carros de luxo durante operação em Santa Catarina

Valor do dólar hoje: terça-feira (18) abre com cotação da moeda em baixa