Irmãos acusados de assassinar homem com facão e queimar corpo vão a júri em SC

Os dois irmãos acusados do assassinato de Daniel Adriano Schwaab, de 38 anos, vão a júri popular na próxima quinta-feira (26), em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. O crime ocorreu em junho de 2024, na linha Vargem Bonita, zona rural do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

