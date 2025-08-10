Irmãos de SC se tornam pais ao mesmo tempo e netos nascem com apenas um mês de diferença
Mãe se torna avó pela primeira vez com três netos no mesmo ano; sequência de anúncios gerou comoção na internet, com milhares de visualizações...
A vida de uma família de Santa Rosa do Sul, no extremo sul de Santa Catarina, virou “do dia para a noite”: três irmãos se tornaram pais praticamente ao mesmo tempo. A história foi contada em um vídeo compartilhado nas redes sociais.
