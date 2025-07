Irmãos tentam matar idoso para roubar aposentadoria e acabam presos em SC Vítima de 65 anos foi atacada com golpes de faca no rosto, cabeça e pescoço em Ponte Serrada, no Oeste do estado

ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 05h15 (Atualizado em 05/07/2025 - 05h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share