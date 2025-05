IronMan Brasil: Florianópolis terá alterações no trânsito no domingo; veja os trechos Alterações no trânsito na capital catarinense afetam acesso a bairros e vias principais durante o evento esportivo neste fim de semana... ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 30/05/2025 - 21h16 ) twitter

Neste domingo (1), alterações no trânsito serão implantadas em diversas regiões de Florianópolis para a realização da 23ª edição do IronMan Brasil. A prova, que reúne natação, ciclismo e corrida, começa às 5h e contará com aproximadamente dois mil atletas de 33 países. Grande parte do percurso será compartilhada entre veículos e competidores, sob orientação de agentes de trânsito e sinalização temporária.

Para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito e como elas podem afetar sua rota, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

