Itajaí celebra aniversário com regata entre praias icônicas do litoral catarinense

Uma regata vai marcar as comemorações do aniversário de 165 anos de Itajaí – considerada o principal polo náutico do Brasil – no próximo sábado (14). O evento é promovido pela Marina Itajaí e faz parte da segunda etapa do Circuito de Regatas, a maior do Sul do Brasil. Com trajeto entre as praias Brava e Cabeçudas, a competição está com inscrições abertas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração!

