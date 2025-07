Itajaí confirma quarta morte por dengue em 2025 Vítima fatal da dengue tinha 60 anos e morava no bairro São Vicente ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 07h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 07h16 ) twitter

A Prefeitura de Itajaí confirmou, nesta segunda-feira (30), a quarta morte por dengue de 2025. A vítima, uma mulher de 60 anos, morava no bairro São Vicente, tinha hipertensão arterial sistêmica e diabetes tipo 2. A morte ocorreu no dia 29 de maio de 2025. A prefeitura informou que a Divisão de Vigilância Epidemiológica acompanhou o processo e tomou as medidas de controle e prevenção na região em que a vítima morava.

Para mais informações sobre a situação da dengue em Itajaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

