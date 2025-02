Itajaí e região estão sob alerta de temporal, diz Defesa Civil Alerta de temporal foi emitido pela Defesa Civil estadual, que prevê a possibilidade de ventos fortes, alagamentos e raios ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Itajaí e região estão sob alerta de temporal para o fim da tarde e início da noite desta quinta-feira (13). Segundo a Defesa Civil, o risco é alto para alagamentos, enxurradas, destelhamentos, danos na rede elétrica, além de queda de galhos e árvores. Raios, rajadas de vento e granizo também são esperados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre as recomendações e a situação atual.

Leia Mais em ND Mais:

Ossada humana é encontrada em área de descarte de cebolas em SC

VÍDEO: Filho de Elon Musk manda Trump ‘calar a boca’ e diz que ele ‘não é o presidente’

RECORD é líder de audiência com clássico entre Corinthians x Santos