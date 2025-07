Itajaí está em contagem regressiva para maior evento náutico do Sul do Brasil Marina Itajaí Boat Show põe em evidência polo náutico brasileiro entre os dias 3 e 6 de julho ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 06h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 06h16 ) twitter

O maior evento náutico do Sul do Brasil retorna à Marina Itajaí a partir do desta quinta-feira (3) reunindo mais de 80 marcas em exposição, entre lanchas de entrada, jets e iates de alto luxo. Com expectativa de atrair cerca de 20 mil visitantes até domingo (6), a terceira edição do Marina Itajaí Boat Show amplia a estrutura e diversidade de atrações, com programação voltada a toda a família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do evento!

