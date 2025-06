Itajaí monta a terceira fragata da Marinha no maior projeto naval da história do Brasil Nome da terceira fragata da Marinha do Programa Fragatas Classe "Tamandaré" é homenagem ao Almirante Luís da Cunha Moreira ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h57 ) twitter

Na última quinta-feira (05), a cerimônia de batimento de quilha marcou o início da montagem da terceira embarcação do Programa Fragatas Classe “Tamandaré”, da Marinha do Brasil, no Estaleiro Brasil Sul (TKMS), em Itajaí.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto naval!

