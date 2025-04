Itajaí no Guinness Book? Veja recorde que cidade quer quebrar Ação será cronometrada e documentada para pleitear recorde no Guinness Book; moradores podem participar ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Município de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, quer colocar a cidade no Guinness Book no Dia Mundial da Leitura, que é na próxima quarta-feira (23), com a maior quantidade de pessoas lendo ao mesmo tempo. A iniciativa de quebrar o recorde é da Biblioteca Pública. Durante um período de 35 minutos, as escolas públicas e privadas da cidade farão uma pausa para que alunos e professores leiam simultaneamente.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa incrível iniciativa!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEOS: Policiais puxam cabelo de mulher durante confusão em Camboriú

Quem vai ser o novo papa? Veja os favoritos nas casas de apostas ao redor do mundo

VÍDEOS: Bandido em fuga bate em veículo de família após roubo de carros de luxo em SC