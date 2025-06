Itajaí tem queda de até 47% nos roubos em 2025 após ações integradas das forças de segurança Dados divulgados pela Secretaria de Segurança de Itajaí apontam queda na criminalidade após Operação Recomeço entrar em vigor ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h16 ) twitter

Dados divulgados pela Secretaria de Segurança de Itajaí para os primeiros cinco meses de 2025 apontam uma queda de 47% nos roubos ocorridos na cidade em comparação ao mesmo período de 2024. Foram 91 no último ano contra 48 em 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a segurança em Itajaí!

