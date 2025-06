Itajaí tem roteiro de cafés com diferentes combos e curadoria gastronômica 16 cafeterias participam de roteiro de cafés e combos possuem um valor fixo ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 20/06/2025 - 20h16 ) twitter

Até o dia 5 de julho, 16 cafeterias de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, participam do projeto “Pausa & Café”, iniciativa do Itajaí Convention Bureau com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. Segundo a Prefeitura de Itajaí, a proposta do roteiro de cafés é incentivar momentos de pausa na rotina por meio da valorização da bebida como elemento cultural, sensorial e afetivo.

